Sahile gelenler gözlerine inanamadı: Hepsi kıyıya vurdu
12:57, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 13:19, 17/10/2026, Cumartesi
DHA
Kıyıya taşınan atıklar nedeniyle sahil şeridi boyunca çöp yığınları oluştu.
Zonguldak’ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından denize sürüklenen çöpler, Kozlu Sahili’ne vurdu.
Zonguldak’ta iki gün boyunca etkili olan sağanağın ardından denizdeki çöpler kıyıya vurdu.
Yağışla birlikte denize taşınan atıkların dalga ve akıntıların etkisiyle kıyıya sürüklenmesi sonucu Kozlu Sahili’nde çöp kirliliği oluştu.
Yürüyüş yapmak için sahile gelen vatandaşlar, kıyı boyunca biriken plastik atıklar çöplerle karşılaştı.
Kıyıya taşınan atıklar nedeniyle sahil şeridi boyunca çöp yığınları oluştu.
Özgün
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