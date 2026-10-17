İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi son dakika? 19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika açıklamalar

Emekliye maaş hesabı katsayısı değişti! 1999 öncesi ve 2008 sonrası için yeni formül çıktı

Emekli maaşı hesaplama yöntemi, sigortalıların çalışma hayatı boyunca elde ettiği kazançlar, prim günleri ve sigortalılık dönemleri doğrultusunda şekilleniyor. Emeklilik döneminde alınacak aylığın belirlenmesinde yalnızca ödenen primler değil, bu primlerin hangi kazançlar üzerinden yatırıldığı ve sigortalının hangi dönemde çalıştığı da önem taşıyor. Mevcut hesaplama sisteminde 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem dikkate alınıyor. Her dönemde uygulanan hesaplama yöntemlerinin farklı olması, aynı prim gününe sahip kişilerin farklı emekli aylıkları alabilmesine neden olabiliyor. Bunun yanı sıra aylık bağlama oranı, ortalama kazanç ve güncelleme katsayısı gibi unsurlar da hesaplamada etkili oluyor. Peki, emekli maaşı hangi kriterlere göre hesaplanıyor? Emeklilik tarihi alınacak aylığı değiştiriyor mu? Güncelleme katsayısı nasıl belirleniyor? İşte emekli maaşı hesabına ilişkin merak edilen ayrıntılar…