İstanbul'da pazartesi okullar tatil mi son dakika? 19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika açıklamalar
İstanbul'da 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Öğrenciler ve veliler, yeni haftanın başlamasına kısa süre kala eğitim öğretime ilişkin olası tatil kararını araştırıyor. 13 ve 14 Ekim tarihlerinde İstanbul başta olmak üzere birçok kentte etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamda aksamalara neden olmuş ve bazı bölgelerde eğitime ara verilmişti. Yağışların ardından gözler yeniden İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamalara çevrildi. Özellikle çocuklarının okula gidip gitmeyeceğini öğrenmek isteyen veliler, pazartesi günü için alınmış yeni bir karar olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları da bu süreçte yakından takip ediliyor. Peki, 19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Pazartesi günü eğitim devam edecek mi? İşte İstanbul'da okul tatili kararına ilişkin merak edilenler…
19 Ekim 2026 Pazartesi İstanbul'da okul var mı? Yeni haftada ders başı yapmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle eğitim faaliyetlerine iki gün ara verilmesi, pazartesi günü için de tatil ihtimalini gündeme getirdi. Yağışların ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni bir karar alınıp alınmadığını öğrenmek istiyor. İstanbul Valiliğinin açıklamaları doğrultusunda şekillenecek süreçte, eğitimin normal takviminde devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'da 19 Ekim Pazartesi günü okullar kapalı olacak mı? Valilikten yeni bir tatil açıklaması geldi mi? İşte öğrencilerin ve velilerin yanıtını aradığı sorular…
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'un pek çok noktasında taşkın meydana geldi, vatandaşlar mahsur kaldı. İstanbul'da 5 kişi Kocaeli'de ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Kuvvetli yağışın yol açtığı etki nedeniyle İstanbul'da 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü okullar tatil edilmişti. Eğitime 2 gün ara verilmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli Pazartesi okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
19 Ekim Pazartesi Okul Var mı?
Vali Davut Gül, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olmadığını dile getirdi. 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da eğitim-öğretim devam edecek.