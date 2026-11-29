Zonguldak-Ankara karayolu Sapça köyü yol ayrımı kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobiller şarampole savruldu.
Dört kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi ve Ankara'dan Zonguldak istikametine seyreden 52 DB 848 plakalı Opel marka otomobil ile 67 ACB 202 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada E.İ. (35), Y.D., E.İ. ve Ö.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hasar gören otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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