Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 aracın karışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, D-715 Mut-Silifke karayolunun Palantepe Mahallesi mevkisinde yaşandı.
Çarpışan araçlar, M.K. yönetimindeki 33 UV 425 plakalı traktör, R.A.'nın kullandığı 33 UT 453 plakalı kamyonet, 42 ATS 286 plakalı yolcu otobüsü ve 42 AJD 264 plakalı otomobil oldu.
Yaralılar Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Kaza yerine, ihbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.K., R.A., D.A., Ş.O. ve U.Z., ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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