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Mersin genelinde 9-14 Kasım 2026 tarihleri arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri su ürünleri personeli, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, toplu tüketim yerleri, iç sular ve denizdeki faaliyetler kontrol edildi.

Denetimler sonucunda, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 15 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca asgari avlanabilir boyun altında bulunan ve avlanması yasak olan toplam 445 kilogram su ürününe, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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