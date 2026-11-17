Bir ay önce evlenmişlerdi: Mersin’deki saldırıda yürek yakan detay, yeni evli çift ayrı ülkelerde defnedildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş’in pompalı tüfekli saldırısında ölen Anna Barakat ile bir ay önce düğün yaptığı Hasan Sevindik, son yolculuklarına uğurlandı. Anna Barakat ülkesi Suriye'de defnedilirken, Erdemli Adliyesi'nde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Hasan Sevindik ise memleketi Adana’da toprağa verildi.