Mersin'de kanlı saldırı, ölü ve yaralılar var: Kaldırımda yürüyüp rastgele ateş açtı, ortalık savaş alanına döndü

Mersin’de 19 yıllık sır perdesi aralandı: Fareler büyük sırrı ortaya çıkarmıştı, buzdolabından çıkan mumya ceset cinayetinde gerçekler ortaya çıktı
Mersin’de 2007 yılında bir evin bahçesinde üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunan ve kamuoyunda ’mumya ceset cinayeti’ olarak bilinen faili meçhul cinayet, polisin 19 yıl sonra gerçekleştirdiği çalışmalar ile aydınlatıldı. Namus saikiyle işlendiği belirlenen cinayetle ilgili Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.