Depremde eşini ve iki kızını kaybetmişti: Çöken merdivenin altında kalan işçi öldü

Yazın kilitlenen güzergâhta yeni dönem: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya indi

Mersin’in özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde yaşadığı trafik yoğunluğunu azaltması beklenen Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu hizmete girdi. Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşım süresini 18 dakikaya kadar düşürmesi hedeflenen 52 kilometrelik projeyle yılda 2,68 milyar lira zamandan, 340 milyon lira ise akaryakıttan tasarruf sağlanacak. Toplam tasarrufun 3 milyar lirayı aşması bekleniyor.