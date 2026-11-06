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Kötü koku harekete geçirdi: Evden tonlarca atık ve eski eşya çıkarıldı

17:59, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 17:59, 06/11/2026, Cuma
IHA
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Kötü koku ve çöp yığınları ekipleri harekete geçirdi

Mersin’in Mezitli ilçesinde, bir konutta biriktirilen çöp, atık ve eski eşyaların çevre ve toplum sağlığını tehdit etmesi üzerine belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Mezitli Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Fatih Mahallesi 30042 Sokak’ta bulunan bir konutta biriken atıklara müdahale edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mezitli Belediyesi ekiplerince yapılan incelemelerde, evde yoğun koku, çöp atıkları ve çeşitli eşya yığınlarının bulunduğu tespit edildi.

Çevre ve toplum sağlığı açısından risk oluşturan olumsuz koşulların ortadan kaldırılması amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konutta biriktirilen atıkları tahliye ederek kapsamlı temizlik yaptı.

Temizlik çalışmalarının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da konutta ilaçlama gerçekleştirildi.

Çalışmaların, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü nezaretinde ilgili kurumların iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

Mezitli Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, temiz ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla koordineli çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.


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Başlıklar :mersinmezitlitoplum sağlığıçevre sağlığıçevre kirliliği
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Kötü koku harekete geçirdi: Evden tonlarca atık ve eski eşya çıkarıldı
Kötü koku ve çöp yığınları ekipleri harekete geçirdi
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