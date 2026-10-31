Mersin’de torbacılara baskın: İki şüpheli tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin çalışmasında şüpheliler H. Y. ve M. E. tespit edilerek baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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