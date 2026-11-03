Bakan Göktaş duyurdu: Selden etkilenen Mersin'e ilk etapta 11 milyon lira kaynak aktarıldı

Mersin'de yaşanan şiddetli yağışlar ve sel baskınlarının ardından devlet organları felaketin izlerini silmek için harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afetten etkilenen ailelere yönelik destek paketini hızlıca devreye soktu.

İLK ETAPTA 11 MİLYON TL ACİL KAYNAK AKTARILDI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Mersinli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Göktaş, afetten zarar gören ailelerin acil ve temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla ilk aşamada kente 11 milyon lira tutarında finansman sağlandığını kaydetti.

SYDV EKİPLERİ SAHADA HANE ZİYARETLERİNE BAŞLADI

Bakanlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerinin sel bölgesinde saha incelemelerine vakit kaybetmeden başladığı belirtildi. Ekipler, zarar gören konutları ve vatandaşları tek tek ziyaret ederek ihtiyaç tespitinde bulunuyor.

KURUMLAR ARASI EŞ GÜDÜMLE DESTEK SÜRECEK

Bakanlık olarak sürecin yakından takip edildiğini belirten Göktaş, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eş güdüm içerisinde hareket edildiğini ifade etti. Mersin'deki afetzede vatandaşların mağduriyetleri giderilene kadar saha ve finansman desteklerinin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Gündem

Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi resmen başladı