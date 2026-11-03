Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile bir araya geldi
12:04, 03/11/2026, Salı
DHA
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kritik zirvede liderler, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Seul’de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası görüşmeye geçti.
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