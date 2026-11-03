Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Masadaki son ankette çarpıcı sonuç: Farkı iyice açtı

Devlet Bahçeli: Kudüs İttifakı gerçekleştirilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bize göre Arap partilerinin de temsil edildiği toplumsal uzlaşmayı ve barış içerisinde bir arada yaşama iradesini güçlendirecek yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs İttifakı gerçekleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.