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Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Masadaki son ankette çarpıcı sonuç: Farkı iyice açtı

Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Masadaki son ankette çarpıcı sonuç: Farkı iyice açtı

10:41, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Masadaki son ankette çarpıcı sonuç: Farkı iyice açtı

MetroPOLL Araştırma seçmenin nabzını tutan son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Temmuz ve Ekim ayı anket karşılaştırması siyasetteki oy değişimini ortaya koydu. Temmuz ayında 10 puanın üzerinde farkla ilk sırada yer alan Yeni Parti 14,2 puan kayıpla ikinci sıraya gerilerken, oylarını yüzde 31,9'a çıkaran AK Parti farkı açarak yeniden zirveye yerleşti.

MetroPOLL Araştırma’nın Temmuz ve Ekim 2026 sonuçlarını kıyaslayan son seçim anketi raporu açıklandı.

MetroPOLL Araştırma’nın Temmuz ve Ekim 2026 sonuçlarını kıyaslayan son seçim anketi raporu açıklandı.

Kararsızlar, cevapsızlar ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında partilerin oy oranlarındaki dikkat çeken değişimler ve sıralama kaymaları belirginleşti.

Kararsızlar, cevapsızlar ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldığında partilerin oy oranlarındaki dikkat çeken değişimler ve sıralama kaymaları belirginleşti.

YENİ PARTİ'DE 14,2 PUANLIK DÜŞÜŞ


Temmuz anketinde yüzde 39,2 ile birinci sırada bulunan Yeni Parti, ekim ayında en büyük oy kaybını yaşayan parti oldu.

YENİ PARTİ'DE 14,2 PUANLIK DÜŞÜŞTemmuz anketinde yüzde 39,2 ile birinci sırada bulunan Yeni Parti, ekim ayında en büyük oy kaybını yaşayan parti oldu.

14,2 puanlık düşüşle oyları yüzde 25'e gerileyen Yeni Parti, liderliği AK Parti'ye kaptırarak ikinci sıraya indi.

14,2 puanlık düşüşle oyları yüzde 25'e gerileyen Yeni Parti, liderliği AK Parti'ye kaptırarak ikinci sıraya indi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ


Temmuz ayında rakibinin 10,22 puan gerisinde olan AK Parti, ekim anketinde oyunu 2,92 puan artırarak yüzde 31,90'a çıkardı.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİTemmuz ayında rakibinin 10,22 puan gerisinde olan AK Parti, ekim anketinde oyunu 2,92 puan artırarak yüzde 31,90'a çıkardı.

Bu sonuçla AK Parti, en yakın rakibi Yeni Parti'nin 6,9 puan önüne geçerek anketlerde birinci sıraya oturdu.

Bu sonuçla AK Parti, en yakın rakibi Yeni Parti'nin 6,9 puan önüne geçerek anketlerde birinci sıraya oturdu.

Ankette oyunu en çok artıran parti 3,61 puanlık yükselişle yüzde 10,6'ya ulaşan ve 3. sıraya yerleşen DEM Parti oldu.

Ankette oyunu en çok artıran parti 3,61 puanlık yükselişle yüzde 10,6'ya ulaşan ve 3. sıraya yerleşen DEM Parti oldu.

İYİ Parti ise oylarını 3,45 puan artırarak yüzde 8,50 seviyesine çıkardı.

İYİ Parti ise oylarını 3,45 puan artırarak yüzde 8,50 seviyesine çıkardı.

MHP oylarını yüzde 6,60'a yükseltirken, CHP yüzde 3,50'ye geriledi.

MHP oylarını yüzde 6,60'a yükseltirken, CHP yüzde 3,50'ye geriledi.

PARTİLERİN TEMMUZ - EKİM OY DEĞİŞİM TABLOSU


Ekim raporuna göre seçmenin yüzde 27,8'ini oluşturan kararsız ve protesto oylar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

PARTİLERİN TEMMUZ - EKİM OY DEĞİŞİM TABLOSUEkim raporuna göre seçmenin yüzde 27,8'ini oluşturan kararsız ve protesto oylar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
  • AK Parti: Temmuz %28,98 → Ekim %31,90 (+2,92 puan)
  • Yeni Parti: Temmuz %39,20 → Ekim %25,00 (−14,20 puan)
  • DEM Parti: Temmuz %6,99 → Ekim %10,60 (+3,61 puan)
  • İYİ Parti: Temmuz %5,05 → Ekim %8,50 (+3,45 puan)
  • MHP: Temmuz %4,66 → Ekim %6,60 (+1,94 puan)
  • CHP: Temmuz %3,75 → Ekim %3,50 (−0,25 puan)
  • Yeniden Refah Partisi: Temmuz %2,20 → Ekim %3,40 (+1,20 puan)
  • Anahtar Parti: Temmuz %1,68 → Ekim %3,20 (+1,52 puan)
  • Zafer Partisi: Temmuz %3,36 → Ekim %2,90 (−0,46 puan)
  • TİP: Temmuz %1,55 → Ekim %2,00 (+0,45 puan)
  • Saadet Partisi: Temmuz %1,29 → Ekim %1,40 (+0,11 puan)
  • Diğer: Temmuz %1,68 → Ekim %1,00 (−0,68 puan)
AK Parti: Temmuz %28,98 → Ekim %31,90 (+2,92 puan)Yeni Parti: Temmuz %39,20 → Ekim %25,00 (−14,20 puan)DEM Parti: Temmuz %6,99 → Ekim %10,60 (+3,61 puan)İYİ Parti: Temmuz %5,05 → Ekim %8,50 (+3,45 puan)MHP: Temmuz %4,66 → Ekim %6,60 (+1,94 puan)CHP: Temmuz %3,75 → Ekim %3,50 (−0,25 puan)Yeniden Refah Partisi: Temmuz %2,20 → Ekim %3,40 (+1,20 puan)Anahtar Parti: Temmuz %1,68 → Ekim %3,20 (+1,52 puan)Zafer Partisi: Temmuz %3,36 → Ekim %2,90 (−0,46 puan)TİP: Temmuz %1,55 → Ekim %2,00 (+0,45 puan)Saadet Partisi: Temmuz %1,29 → Ekim %1,40 (+0,11 puan)Diğer: Temmuz %1,68 → Ekim %1,00 (−0,68 puan)
Başlıklar :metropoll araştırmaseçim anketioy oranlarıyeni partiak partisiyasi anketoy değişimianket sonuçları
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