Ömer Çelik: AK Parti milletin yoludur
, SalıG: Güncelleme: 09:42, 03/11/2026, Salı09:41, 03/11/2026
Yeni Şafak
Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye’nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Çelik mesajında şunları yazdı;
Tarihi 3 Kasım’dan bu yana yazılan her başarı sayfasında milletimizin teri, duası ve sarsılmaz desteği var. Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye’nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor.
"Yürüyüşümüz daim olsun"
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle omuz omuza, tarihin ve geleceğin huzurunda aynı inançla haykırıyoruz: Bu yol milletin yoludur, yürüyüşümüz daim olsun…
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Başlıklar :ömer çelikak partiadalet ve kalkınma partisi