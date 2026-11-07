Mersin'de uluslararası operasyon: Kırmızı bültenli uyuşturucu baronu yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev’un kente geldiğini tespit etti. Ekipler, Özbekistan makamlarınca ‘uyuşturucu’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Khudayberdıev’un kentteki bir sera bahçelerinde olduğunu belirledi. Khudayberdıev’un kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda seraların olduğu bölgedeki bir evde yakaladı.

Bakanlık açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Özbekistan adli makamlarınca ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ‘Odil Khudayberdıev’ isimli şahıs, Mersin’de yakalandı. Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, hangi suçtan aranıyor olursa olsun, hiçbir suçlunun ülkemizi güvenli bir sığınak olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”

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