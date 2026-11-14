Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat (41) ile bir ay önce düğün yaptığı eşi Hasan Sevindik (56), Gülsüm Gizem Samırkaş (38) ve eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ile Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.