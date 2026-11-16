Mersin'de aranan firari hükümlü R.B., arkadaşının ikametinde saklandığı sırada yakalandı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 101 dosya bulunan R.B.'yi yakalamak için çok yönlü çalışma yürüttü.
Yüzüne estetik operasyon yaptırmış
Ekipler, firari hükümlünün sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını tespit etti. Aynı çalışmada, R.B.'nin tanınmamak için yüzüne estetik operasyon yaptırdığı da ortaya çıktı.
Kız arkadaşının adresine operasyon düzenlendi
Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, R.B.'nin kız arkadaşı olan yabancı uyruklu A.M.'nin adresini belirledi. İkamete düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.
Öte yandan, A.M. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
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