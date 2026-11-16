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Yüzünü estetik operasyonla değiştiren firari yakalandı

22:49, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Aranan firari şahıs, estetik operasyon geçirerek saklandığı kız arkadaşı A.M.'nin evinde polis operasyonuyla yakalandı.

Mersin'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.B., saklandığı arkadaşının ikametinde yakalandı. Ekipler, hükümlünün tanınmamak için yüzüne estetik operasyon yaptırdığını tespit etti.

Mersin'de aranan firari hükümlü R.B., arkadaşının ikametinde saklandığı sırada yakalandı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 101 dosya bulunan R.B.'yi yakalamak için çok yönlü çalışma yürüttü.

Yüzüne estetik operasyon yaptırmış

Ekipler, firari hükümlünün sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını tespit etti. Aynı çalışmada, R.B.'nin tanınmamak için yüzüne estetik operasyon yaptırdığı da ortaya çıktı.

Kız arkadaşının adresine operasyon düzenlendi

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, R.B.'nin kız arkadaşı olan yabancı uyruklu A.M.'nin adresini belirledi. İkamete düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

Öte yandan, A.M. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.


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Başlıklar :mersinfirari hükümlümersin il emniyet müdürlüğüaranan şahıs
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Yüzünü estetik operasyonla değiştiren firari yakalandı
Aranan firari şahıs, estetik operasyon geçirerek saklandığı kız arkadaşı A.M.'nin evinde polis operasyonuyla yakalandı.
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