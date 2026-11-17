Şırnak'ın Uludere ilçesinde TIR'la taşınan ve yol yapım çalışmasında kullanılmak üzere getirilen iş makinesi devrildi.
Devrilen iş makinesinin altında kalan Şerafettin Katar, kazada hayatını kaybetti.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Olay, öğle saatlerinde Uludere ilçesi Habur-2 Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
Yol yapım çalışmasında kullanılmak üzere bölgeye TIR'la taşınan iş makinesi, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
İş makinesinde bulunan Şerafettin Katar, devrilen aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Katar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Katar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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