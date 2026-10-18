Dağdan kopan kayalar kara yolunu yuttu: Ulaşım durdu

Şırnak balı dünyada zirveye yerleşti: Yusuf Göktepe Paris'in ardından Londra'dan da altın madalya ile döndü

Şırnak'ta bal üreten Yusuf Göktepe, 2 yıl önce Paris'ten sonra, bu sene Londra'da düzenlenen yarışmadan da altın madalya ile döndü.Kendi markasıyla bal üretimini sürdüren Göktepe, bu yıl da London İnternatıonal Honey Quality Competition (Londra Uluslararası Kaliteli Bal Yarışması'nda) altın madalya kazandı.