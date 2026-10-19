Şırnak'ta kayıp alarmı: İşitme engelli adam mağarada bulundu

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Beytüşşebap ilçesi Mezra köyünde meydana geldi.

Ailesi, işitme engelli Servet Y.’den haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, 1 araç, termal kameralı yapay zeka destekli hava dronu ve 4 personelle arama çalışması başlattı.

Sahada yürüyerek, tarama yaparak ve dronla sürdürülen çalışmalarda Servet Y., bugün saat 08.00 sıralarında kırsalda bir mağarada sağ olarak bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Servet Y.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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