Hayat Kayıp zihinsel engelli adam 160 kilometre uzakta bulundu Polis kendi montunu giydirdi
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Kayıp zihinsel engelli adam 160 kilometre uzakta bulundu: Polis kendi montunu giydirdi

Kayıp zihinsel engelli adam 160 kilometre uzakta bulundu: Polis kendi montunu giydirdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 gün önce kaybolan zihinsel engelli İzzet Döndü (46), 160 kilometre uzaklıktaki İznik ilçesinde bulundu. Bir polis memuru, üşüyen Döndü’ye mont alıp, giydirdi.

Haber Merkezi DHA
Polis üşüyen zihinsel engelli adama kendi montunu giydirdi.
Polis üşüyen zihinsel engelli adama kendi montunu giydirdi.

Yüzde 80 zihinsel engelli olan İzzet Döndü, 7 Ocak günü, ailesiyle yaşadığı Mustafakemalpaşa’daki evinden çıktı. Ancak geri dönmedi. Kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü, polis ile jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Anne ve kızı, ayrıca bir televizyon programına katılarak, İzzet Döndü’nün bulunması için yardım istedi.

160 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken, bir kişi İzzet Döndü'nün İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi’ndeki Yeşil Cami’nin bahçesinde oturduğunu bildirdi. İhbar üzerine cami bahçesine gelen polis ekipleri, İzzet Döndü’yü buldu. Sağlık durumu iyi olduğu görülen Döndü, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Döndü’nün bulundu haberini alan ailesi ise sevinç yaşadı.

POLİS MEMURU MONT ALDI

İzzet Döndü’nün üşüdüğünü gören polis memuru ise, bir mağazadan aldığı montu adama giydirdi Polis memurunun montu Döndü’ye giydirdiği anlar kameraya yansıdı.

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