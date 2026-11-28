Kadınları istihdam eden iş yeri sayısının artmasını istediğini belirten Atabey, şunları söyledi:





"İstihdam sağlayarak devletimize katkı sunuyoruz. Devletin sağladığı teşvikler bizim için çok önemli. KOSGEB'den makine ve ekipman desteğinin yanında teşvik desteği de alarak 50 kişiye istihdam sağlıyoruz. Devletimiz sağ olsun bize her türlü desteği sağlıyor, bunun için minnettarız. Burada 50 makineyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşi büyütmek daha fazla kişiyi istihdam etmek istiyoruz. 2 yıl içinde istihdamı 100'ün üzerine çıkarmayı düşünüyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz."





Günde yaklaşık 2 bin 500 parça dikim yaptıklarını ifade eden Atabey, önce personel daha sonra da üretimi artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.