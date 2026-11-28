28 yıl sonra memleketine döndü: Cudi Dağı eteklerinde başardıkları dikkat çekti, şimdi herkes onu konuşuyor
Yaklaşık 28 yıl süren gurbet hayatının ardından memleketine dönen çiftçi Halil Uysal, Cudi Dağı eteklerinde kurduğu serayla toprağı yeniden üretime kazandırdı. İlk olarak 600 badem fidanı diken, ardından 500 fıstık ağacı yetiştiren Uysal, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 70 hibe desteğiyle kurduğu serada üçüncü mahsulünü aldı. Uysal’ın hedefi ise yalnızca üretmek değil, Şırnaklı gençlere örnek olarak kentin tarımsal potansiyelini harekete geçirmek.
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