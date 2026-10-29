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Şırnak'ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı şoför hayatını kaybetti 14 kişi yaralandı

Şırnak'ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı şoför hayatını kaybetti 14 kişi yaralandı

09:02, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:28, 29/10/2026, Perşembe
DHA
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Şırnak'ta korkunç kaza: Yolcu otobüsü tır ile çarpıştı şoför hayatını kaybetti 14 kişi yaralandı
Yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti

Şırnak Uludere'nin Hilal beldesi girişinde Antalya’dan Hakkari istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Başlıklar :şırnaktrafik kazasıyolcu otobüsü
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