Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan dört yaşındaki Miraç öldü: Bir kişi tutuklandı

Şırnak'ta koruma altındaki yaban keçisini vuran şahsa 1 milyon 276 bin TL para cezası

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, av tüfeğiyle vurulmuş halde bir yaban keçisi ele geçirildi. Yaralı hayvan tedavi altına alınırken, yasa dışı avcılık yapan şüpheliye, idari para cezası ve tazminat dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 276 bin 278 lira para cezası uygulandı.