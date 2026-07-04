Şırnak’ta Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde ışıklı dron gösterisi

‘TÜRKİYE YÜZYILI’NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ’





Vali Birol Ekici de Nuh Tufanı’nın umut ve yeniden başlangıcın simgesi olduğunu belirterek “Hepinizin bildiği üzere Hz. Nuh’un Tufanı’nda bir çağrı var, bir umut var. Ve bu dağın üzerine inen gemiden sonra iyiliğin yeşermesi ve tüm dünyaya insanlığın dağılmasıyla ilgili bir olay var. Ve bugün yine bir çağrıyla baş başayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye çağrısıyla baş başayız. Ve bu Terörsüz Türkiye sürecini başarıyla tamamladığımız zaman Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz. Onun için buradayız. Biz yıllarca bu karşıdaki dağa baktık. 40 yıl karanlık bir dönem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza yine Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli’ye buradan şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.