Kralların yiyeceği olarak biliniyor kilosu 255 bin TL'yi buluyor: Dünyanın en pahalı besiniyle ilgili çarpıcı araştırma

Tarih boyunca "kralların yiyeceği" ve gastronomi dünyasında "kara elmas" olarak anılan trüf mantarı, yüksek maliyetiyle dünyanın en pahalı besinleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yalnızca eşsiz aromasıyla değil, zengin içeriğiyle de dikkat çeken bu nadir mantar sağlığa olan katkısıyla da ilgi çekiyor. Öyle ki, Batı Avustralya Üniversitesi araştırmacılarının hakemli Fungal Biology and Biotechnology dergisinde yayımlanan kapsamlı incelemesi, trüf mantarının lüks sofraların ötesinde amino asitlerden güçlü antioksidan bileşiklere kadar pek çok kritik özelliği taşıdığını gözler önüne seriyor.