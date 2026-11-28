Modern insanın en önemli sorunlarından biri iddiasının karşılığı bir hayat yaşayamamak. Organizasyonlarda da benzer bir durum kendini gösteriyor. Kulağa ya da göze hitap etmek adına ortaya atılan iddialar, büyük laflar, süslü sözler karşılığını zor buluyor.

Bugün size iddialarının karşılığını sunan ve fazlasını vererek yorumu katılımcısına bırakan bir organizasyondan bahsedeceğiz…

Türkiye’nin en başka festivali olma iddiasıyla yolda olan Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali (KFF) 11. kez perdelerini açtı. Siz bu satırları okurken festival ekibi ödül törenine hazırlanıyor olacak.

Geride bıraktığımız 6 günde birbirinden kıymetli ve farklı etkinlikler, film gösterimleri ve sinema sektörünü bir araya getiren ortamıyla Kısa’dan Hisse KFF, başka olma iddiasını altını doldurmuş gibi. Her festivalde olması gereken yarışmacı filmlerle gösterim hakkı kazanan yapımların perdede yer almasının yanında ustalık sınıfı, panel ve atölyeler doyurucuydu.

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İDDİASININ ALTINI DOLDURABİLİYOR MU?

Peki, neydi Kısa’dan Hisse’yi ‘başka’ yapan?

Öncelikle sektörün sorun ettiği şeylerle genç sinemacıların aradıklarını bir arada bulunduruyor. Sorun ya da dikkat çekme noktasında yerinde adımlar atılmış görünüyor. Belgesel sinema, dijitalin sinemaya etkisi, oyunculuğun esasları gibi konular uzmanlarla masaya yatırıldı. İşitme ve görme engelliler için sesli betimlemeli ve ayrıntılı altyazılı hazırlanmış filmler gösterildi. Filistin konulu filmlerle özel gösterim yapıldı.

100’E YAKIN SİNEMACI BİR ARAYA GELDİ

Yarışma kısımlarında genç ve usta sektör profesyoneli 14 kişi jürilik yaptı. Yine sektörde yer alan gencinden ustasına 22 kişi programlara katıldı. 53 film gösterildi. 14 kısa film projesi yarıştı. 35 finalist filmin yönetmenleri söyleşilere katıldı.

Festivali en başka yapan unsurlardan biri gencecik ekibi…

Çoğu yolun başında olan 50’ye yakın gönüllü ve profesyonel ile festival, gençlik ve başkalık iddiasının hakkını verdi. Kısa filmin sinemadaki türler arasında çok başka yerde olmasının da verdiği güçle motive olan organizasyon, nev-i şahsına münhasır şeyler yapmayı da ihmal etmedi.

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USTALARLA GENÇLER BİR ARADA AMA BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL!

En çok dikkat çeken etkinlik “Tek Plan Masa” adı verilen organizasyondu. Sektörün duayen isimlerinden 6 usta, sinema gönüllüsü, meraklı, yolun başında olan 40 kadar sinemacıyla buluştu. Söyleşi ya da panel değildi. Bir masada birlikte oturup, rûberû (yüz yüze), göz göze bakarak, birbirlerine ismen hitap ederek sohbet ettiler. 2 saatten fazla süren etkinlikte 20 dakikada bir zil çaldı ve ustalar masa değiştirdi. Oyuncu, yönetmen ve yazar Ayşen İnci, yönetmen Mesut Uçakan, Yapımcı Ahmet Edebali, oyuncu ve yönetmen Hakan Altıner, oyuncu ve yönetmen Kemal Başar ile oyuncu Ferdi Akarnur gençlerle çay içip muhabbet etti.

GENÇLERİN KALEMİNDEN USTA YÖNETMENLERE MEKTUPLAR

Festivalin en özel motivasyonu gençler… Zaten ülkemizde kısa film gençlerin eylem alanı. Yüzlerce genç sinemacı bu sayede bir araya geldi. “Geleneğe sırtını verip, geleceğe yüzünü dönme” iddiasıyla bir harmanlama işlevi gözeten organizasyon, “dijitale inat” diyerek kitap da basıyor. Üstelik bu kitabın yazarları da gençler… Her yıl başka bir tema ile çıkan kitap bu yıl “Yönetmenime Mektup” bağlığıyla yayınlandı. 21 genç sinemacı, sinemaya bakışını derinden etkileyen 21 yönetmene mektup yazdı. Kah duygulandıran kah tebessüm ettiren yazıların yer aldığı kitap festivale katılan herkese hediye edildi. Kitapta yazısı yer alan gençler için bunun ne denli mühim bir motivasyon kaynağı olduğunu bir düşünsenize…

GÖKTEN ÜÇ ELMA DÜŞTÜ…

Festival bu yıl “Gökten üç elma düştü” mottosuyla tanıtım filmleri ve tasarımlarını şekillendirdi. Geleneğe göz kırpan yenilikçi bir yaklaşım… Galiba ‘başka’ olma iddiasının göstergelerinden biri…

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Bu ülkenin sinemasına, yerli dil arayışına katkı sunmak amacıyla ‘ulusal’ olan ve ısrarla da böyle kalan festivalin katkısını yerinden müşahede ettik. Festival Başkanı Aşkın Özcan başta olmak üzere organizasyon kurumlarının yöneticilerini, destekçilerini ve elbette ekipteki gençleri özellikle tebrik etmek isteriz.

Ülkemizde sinema organizasyonu yapmak da kısa film adına ısrarla çaba sarf etmek de kolay değil. Profesyonel çerçevenin dışında bir motivasyon gerekiyor. Gençlere genç bir yaklaşımla 11 yıl boyunca yol açmak, ustaların ve sektör profesyonellerinin katılımıyla yol göstermek, tarzını arayan sinemamıza kanallardan bir kanal olmak adına yürütülen çabayı alkışlamak gerekiyor.

Festivallerin, filmler dışındaki konularla gündeme geldiği, tartışıldığı ve tepki topladığı bir ortamda benzeri organizasyonların çoğalması çağrısını yapmak da

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boynumuzun borcu…

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