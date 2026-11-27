İzmir'de su tarifelerinde yüzde 70'e varan indirim: İzmirliler memnun

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünce uygulanacak 2027 yılı su ve atık su tarifelerinde yüzde 70’e varan indirim İzmirliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan indirimin hane bütçelerini rahatlatacaklarını dile getiren vatandaşlar, "Böyle bir düzenleme vatandaşı rahatlatır ancak daha önce neden yapılmadı? Bizim için güzel bir indirim oldu" değerlendirmesinde bulundu.