Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğündeki
deprem, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldi.
Merkez üssü Ege Denizi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.44'te yaşanan depremin merkez üssü Ege Denizi oldu.
Yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre uzaklıkta olduğu saptandı.
İlk belirlemelere göre sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
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