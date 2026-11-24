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TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından Erzurumspor FK deplasmanında 1-0 kazanan Göztepe, stoperi Sonko Sundberg'in oynadığı 5 maçı da galip bitirdi.

Gambiyalı oyuncunun görev almadığı karşılaşmalarda ise İzmir ekibi 3 puan sevinci yaşayamadı.

Sonko yokken 3 puan çıkmadı

Sezon başında Trabzonspor'la oynanan özel maçta sakatlanan Sonko, ilk 6 haftada forma giyemedi. Göztepe de bu karşılaşmalarda 3 puan yüzü göremedi.

Ağır bir sakatlık geçiren deneyimli savunmacının yokluğunda Göztepe, ilk 6 maçta Samsunspor (D), Alanyaspor (D) ve Çaykur Rizespor'la berabere kaldı; Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Galatasaray'a (D) yenildi.

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Sonko, ilk milli araya 3 puanla düşme hattında giren İzmir ekibinde iyileşti.

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki stoperin görev aldığı Eyüpspor (D), Kocaelispor (D), Çorum FK ve Fenerbahçe (D) maçlarını kazanarak iyi bir seri yakaladı.

Ancak Sonko bir kez daha sakatlık geçirince İstanbul Başakşehir müsabakasında sahaya çıkamadı.

Sonko'nun golü iptal edildi

Göztepe, Sonko'nun olmadığı Başakşehir karşılaşmasını evinde 2-1 kaybetti.

Bir kez daha girilen milli arada Sonko'nun tedavisi tamamlandı ve oyuncu Erzurumspor FK müsabakasına ilk 11'de başladı. Göztepe, bu maçı da 1-0 kazandı.

Sonko, müsabakanın ilk yarısında ağları sarstı ancak VAR'dan gelen tavsiye üzerine gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Sonko ile 5'te 5 yapan sarı-kırmızılılar, bu hafta konuk edeceği Trabzonspor'u gözüne kestirdi.

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