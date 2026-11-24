Emre Belözoğlu ile Guendouzi arasında kriz mi var?

Sosyal medyada ortaya atılan iddialarda, Emre Belözoğlu ile Matteo Guendouzi arasında iplerin kopma noktasına geldiği öne sürüldü. Belözoğlu'nun, Fransız futbolcunun saha içindeki ve saha dışındaki davranışlarından rahatsız olduğu ve bu konudaki düşüncelerini yakın çevresiyle paylaştığı iddia edildi.





Gerçek bambaşka!

Ancak sosyal medyada gündeme gelen kriz iddialarının aksine, Emre Belözoğlu ile Matteo Guendouzi arasında ciddi bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, yıldız futbolcuya daha sakin olması yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.