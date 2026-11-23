Bursaspor'un iç saha maçlarında seyirci ortalaması 40 bin 121 oldu

Bursaspor'un bu sezon ligde kendi sahasında oynadığı 7 maçı toplam 280 bin 845 kişi tribünden izledi. Yeşil-beyazlılarda maç başına seyirci ortalaması 40 bin 121 oldu, 5 maçta seyirci sayısı 40 bini aştı.