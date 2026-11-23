3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Balıkesirspor, son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından 5-1'lik zaferle dönerek dış saha karnesini de düzeltti.
Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.
Gurbette 4 maçlık galibiyet özlemini Kepez Spor'u 2-1 yenerek dindiren takım, Ayvalık engelini de aşarak 2'de 2 yaptı.
27 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan Balıkesirspor'da, Ayvalıkgücü önünde hat-trick yapan Akın Akman 7 gole ulaşırken, 2 gol kaydeden Emre Gemici toplam gol sayısını 18'e çıkardı.
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