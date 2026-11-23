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Bursaspor'un bu sezon ligde kendi sahasında oynadığı 7 maçı toplam 280 bin 845 seyirci tribünden izledi.

Yeşil-beyazlılarda maç başına seyirci ortalaması ise 40 bin 121 oldu.

Beş maçta seyirci sayısı 40 bini aştı

Bursaspor'un sahasındaki 7 lig maçının 5'inde seyirci sayısı 40 bin kişiyi aştı.

Mardin 1969 karşılaşmasında 41 bin 540 kişiyle en yüksek katılıma ulaşıldı.

Bu maçın ardından 40 bin 850 seyirciyle Iğdır FK, 40 bin 480 seyirciyle Erokspor karşılaşmaları geldi.

Tribünde İstanbulspor karşılaşmasında 40 bin 105, Bandırmaspor karşılaşmasında 40 bin 60, Pendikspor karşılaşmasında 39 bin 270, Sivasspor karşılaşmasında ise 38 bin 540 kişi yer aldı.

Shakhtar Donetsk ile oynanan ve 36 bin 740 kişinin izlediği hazırlık maçı da hesaba katıldığında, Bursaspor'un sahasındaki 8 karşılaşmada toplam seyirci sayısı 317 bin 585'e, maç başına ortalama ise 39 bin 698'e ulaştı.

DHA Bursaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı 7 lig maçında tribünler dolu; maç başına seyirci ortalaması 40 bin 121 oldu.

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