Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacakları kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İngiliz ekibinin gücüne dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, takımına güvendiğini vurguladı. Buruk, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'un maçta forma giyip giyemeyeceğine ilişkin merak edilen soruya da cevap verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Aston Villa'yı konuk edecekleri mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İngiliz ekibinin güçlü yönlerine değinen Buruk, taraftarlarının desteğiyle sahalarında kazanmak istediklerini belirtti.
Buruk, "Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Avrupa Ligi şampiyonu ve Premier Lig dördüncüsü. Bu sene belki Premier Lig performansı aynı değil, son 3 maçında berabere, geçen senenin gerisinde ama her geçen gün form tutan bir takım var. Çok iyi bir teknik direktörleri var, Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından biri Emery. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanları var, son maç Barcelona'ya kaybettiler. Biz son 2 maçı kazandık, özgüvenimiz yerinde, kendi sahamızdayız. Oyuncularıma güveniyorum. 2 gün önce bir maç oynadık. 3. gün yeni bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynamamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Hayallerimiz var, gerçekleştirmek için önemli bir fırsat. Hem hayallerimize ulaşırız hem taraftarlarımızın hayalleri için çok önemli bir iç saha galibiyeti daha hep beraber yaşarız" diye konuştu.
Unai Emery'nin Türk takımlarına karşı oynadığı 8 maçta yenilgi yaşamamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk, İspanyol teknik adamın Avrupa'daki başarılarına dikkat çekti.
Deneyimli çalıştırıcı, "Sadece Türk takımlarına bakmamak lazım. Emery'nin Avrupa performansına bakarsanız, çok fazla maç kaybeden biri değil. Finaller oynamış, kupalar kazanmış, Avrupa'da yüksek başarıya sahip. Genel olarak Avrupa'da çok az maç kaybediyor. Bu orana bakınca Türk takımlarına karşı kaybetmemesi normal. Ona karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyunumuza odaklanacağız öncelikle. İyi bir kadrosu olan bir rakibe karşı oynayacağız" dedi.
Takımdaki eksiklerin fazla olması ve alternatif kadro planları hakkındaki soruya da yanıt veren Buruk, "İyi bir kadromuz var. Bazı mevkilerde zorlanabiliriz. Hem maçın başlangıcında hem devamında farklı şeyler düşünebiliriz. Oyuncuların durumuna göre değerlendireceğiz. Mecbur kalınca yapıyoruz, yapacağız" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk, hakemlerle maç öncesinde el sıkışma prosedürüne daha fazla dikkat edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Çok gündemi oluşturdu. O konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz sıkarsınız elini, isterseniz sıkmazsınız. Bir saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Hakemin bir hatası var. Hatanın da doğru şekilde dönmesini bekliyorum" cevabını verdi.
RAMS Park zeminin son durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Zeminle ilgili şöyle bir gelişme var; tekrardan kazındı, tekrar bir hibrit uygulaması yapıldı, üstüne tohum atıldı. 2 haftalık süre içerisinde de o tohumların patladığını görüyoruz. Sahanın yeşerdiğini görüyoruz. Maç içinde ne olur, kum da var saha içinde. Maç içinde daha net şekilde görmek lazım. Tabii ki mükemmel bir saha beklemiyoruz ama en azından futbolun oynanacağı, daha kötüye gitmeyecek bir saha bekliyoruz. İnşallah bu olur" şeklinde konuştu.
Sakatlığı bulunan oyuncular hakkında konuşan Buruk, "Osimhen yarın yok. Jakobs için birazdan son bir kontrol yapacağız. Kulübeye alırsak önemli olacak. Bir sonraki maç için hem Osimhen hem Sallai için gidişata göre görebiliriz Beşiktaş maçı için. Arada 6 gün var çünkü. Tek aday Jakobs gibi. Antrenmana çıkabilirse kadroda olabilir" dedi.
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