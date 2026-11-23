Galatasaray'da Samsunspor karşılaşmasının ardından yaşanan kırmızı kart gelişmesiyle ilgili yeni bir adım atılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmesinin ardından harekete geçme kararı aldı.
Karşılaşmada hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılan tecrübeli teknik adam, bu kararla birlikte Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Okan Buruk'un derbide takımının başında olamama ihtimali üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli teknik direktöre gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunacağı öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin yapacağı itirazın ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrilecek.
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