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Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 13. hafta mücadelesinde evinde Alanya 1221'i 4-1 mağlup ederek üst üste 6'ncı galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ermişti.

Yeşil-kırmızılı takım, zirve yarışında bir haftayı daha hata yapmadan geride bırakmanın sevincini yaşıyor.

Son 9 maçta 8 galibiyet

Son 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Karşıyaka, 25 puanı hanesine yazdırdı. İzmir ekibi, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde yenilmezlik serisini de 9 maça taşıdı.

Grupta lider Etimesgut SK'nın 29 puanı bulunuyor. Başkent ekibini 28'er puanla Gemlik Sümerbey ve Eskişehirspor, 27'şer puanla ise Balıkesirspor ve Karşıyaka takip ediyor.

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Zirveyle arasındaki 2 puanlık farkın açılmasına izin vermeyen Kaf-Kaf, şampiyonluğun iddialı ekiplerinden biri olduğunu yeniden gösterdi.

DHA Karşıyaka, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Alanya 1221'i 4-1 yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini alan futbolcuları, golün ardından sevinç yaşadı.

Uysal: İlk yarıdaki oyunumuzdan memnun değilim

Kırmızı kart cezalısı olduğu için Alanya 1221 maçını locadan izleyen teknik direktör Zafer Uysal, takımının ilk yarıdaki performansını beğenmediğini, ikinci devredeki oyuna ise tam not verdiğini dile getirdi.

Uysal, maça iyi başladıklarını ve erken bir gol bulduklarını söyledi.

Uysal, "Golün ardından gereksiz bir rehavete kapıldığımızı söyleyebilirim. İlk yarıdaki oyunumuzdan memnun değilim, açıkçası göz dolduran bir performans ortaya koyamadık." dedi.

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Teknik direktör, şöyle devam etti: "İkinci yarıda ise tüm takımımızın gösterdiği özveri, mücadele ve kazanma isteğinden son derece memnunum. Tüm takımımızı yürekten tebrik ediyorum."

Kendi sahalarında puan kaybına tahammüllerinin olmadığını belirten Uysal, oyuncuların bu bilinçle mücadele ederek maçı çevirmeyi başardığını söyledi.

Uşak maçına odaklanıldı

Uysal, kulüp başkanına ve yönetim kuruluna, ayrıca tribünleri dolduran taraftara teşekkür etti. İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamamalarına rağmen taraftarın inançlarını kaybetmeden son düdüğe kadar destek vermesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

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Uysal, "Bu birlik ve beraberlik en büyük gücümüz. İyi ki yanımızdalar." diye konuştu.

Uysal, "Artık önümüzdeki Uşak maçına odaklanmış durumdayız." dedi. Rakip kim olursa olsun tüm takımlara ciddiyet ve saygıyla yaklaşarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Teknik direktör, "Hedefimiz doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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