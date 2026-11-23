TV8'de konuşan Dilmen, Osimhen'in Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında oynama ihtimalini düşük gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Osimhen'in bence Aston Villa maçında oynama şansı yok, Beşiktaş maçında da yok. Çünkü Okan Hoca dün, 'Salon çalışmalarına başladı' dedi. Koşuya başlamamış bir oyuncunun bırakın salı akşamını, pazartesi akşamı da oynama şansı yok. O yüzden biraz kafamı karıştırdı."