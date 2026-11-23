Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüşü merakla beklenirken Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Ünlü yorumcunun Nijeryalı yıldızla ilgili sözleri sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalara dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Nijeryalı futbolcunun dönüş tarihi merak edilirken Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir iddia geldi.
TV8'de konuşan Dilmen, Osimhen'in Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında oynama ihtimalini düşük gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen'in bence Aston Villa maçında oynama şansı yok, Beşiktaş maçında da yok. Çünkü Okan Hoca dün, 'Salon çalışmalarına başladı' dedi. Koşuya başlamamış bir oyuncunun bırakın salı akşamını, pazartesi akşamı da oynama şansı yok. O yüzden biraz kafamı karıştırdı."
Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Osimhen salon çalışmalarına başladı. Onun için hangi maçta dönmesi en doğru olacak takip edeceğiz" demişti.
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