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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 12 hafta sonunda 28 puanla 2. sırada yer alırken sahasında hiç puan kaybetmeyerek en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Bordo-mavililer, son olarak sahasında 1-0 mağlup ettiği Eyüpspor'un da dahil olduğu 12 haftalık dönemde Papara Park'taki 6 maçı da kazanarak 18 puan elde etti.

Dış sahada 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, hanesine 10 puan yazdırdı.

İç sahada kayıpsız olarak 3 puan ortalamasıyla ilerleyen Trabzonspor'un dış saha ortalaması ise 1,6 puanda kaldı.

41 yıl sonra ilk 6 iç saha maçı da kazanıldı

Trabzonspor, 41 sezon sonra ilk 6 maçını da kazanma başarısına Eyüpspor galibiyetiyle ulaştı.

Bordo-mavililerin sahasında üst üste 6 galibiyetle başladığı son sezon 1984-1985 oldu.

Söz konusu sezonda ilk 8 karşılaşmasını da kazanan Karadeniz ekibi, 41 yıl sonra sahasındaki en iyi başlangıcını yapmış oldu.

Ayrıca Trabzonspor, maçlarını 2017 yılından itibaren oynadığı yeni stadı Papara Park'ta en iyi lig başlangıcına imza attı.

Başakşehir'den Eyüpspor'a iç saha galibiyetleri

Bordo-mavililer, ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0 ve altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

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Beşiktaş'ı 8. haftada, Gaziantep FK'yi ise 10. haftada 2-0'lık sonuçlarla mağlup eden Trabzonspor, son oynadığı Eyüpspor maçını da 1-0 kazandı.

Kalesinde yalnızca 1 gol gördü

Trabzonspor'un kalesi, sahasında oynanan 6 maçta sadece 1 gol gördü.

Bordo-mavililer, ikinci haftada Başakşehir karşısında yediği tek golle Papara Park'ta 0,17 gol yeme ortalaması tutturdu.

Sahasındaki savunma başarısıyla özellikle öne çıkan Trabzonspor, 12 haftalık bölümde 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

İç sahada 2,67 gol ortalaması

İç sahadaki 6 müsabakada 16 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, 2,67 gibi yüksek bir gol ortalaması yakaladı.

Dış sahada ise 11 gol kaydetti Karadeniz ekibi.

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