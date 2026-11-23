Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında yarın deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak.
TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka Palau Blaugrana'da oynanacak.
Sarı-lacivertli ekip, Basketbol Avrupa Ligi'nde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet ve 5 yenilgi aldı, averajla 5. basamakta yer alıyor.
Barcelona ise 13 karşılaşmada Fenerbahçe gibi 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı, averajla 7. sırada bulunuyor.
İki takım 41. kez karşı karşıya gelecek
Fenerbahçe Tarfin ile Barcelona, EuroLeague'de 41. kez karşı karşıya gelecek.
2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 40 müsabakanın 26'sını İspanyol ekibi, 14'ünü Fenerbahçe kazandı.
Fenerbahçe, geçen sezon Barcelona ile oynadığı maçlarda 72-71 ve 82-78'lik skorlarla galip geldi.
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