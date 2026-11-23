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Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı Rafael Leao'nun sakatlık sürecine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz cuma günü sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptığı Portekizli futbolcunun sahalara dönüş tarihi, yapılan son değerlendirmelere göre ocak ayını bulabilir.

"Dönüşü ocak ayını bulabilir"

343 Digital programında sarı-kırmızılı ekibin gündemini değerlendiren gazeteci Haluk Yürekli, Leao'nun sakatlığının ciddiyetine dikkat çekerek, "Leao, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Dönüşü ocak ayını bulabilir" ifadelerini kullandı.

Kulübün Leao açıklaması

Galatasaray kulübü geçtiğimiz cuma günü yaptığı resmi açıklamada, yıldız oyuncunun tedavi süreciyle ilgili şu ifadelere yer vermişti:

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"Tedavisine devam edilen Rafael Leao, daha önceden planlandığı üzere tedavi protokolü çerçevesi içerisinde kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla 10 günlük bir periyot için Doha Aspetar'da çalışmalarını sürdürecektir."