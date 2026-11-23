Manisa Futbol Kulübü, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk ettiği Orfa Yapı Pendikspor'u bitime 8 dakika kala attığı gollerle 2-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın ardından Manisa temsilcisi, milli ara sonrası nefes aldı.

Manisa FK ateş hattından kurtuldu

Haftaya düşme potasında giren siyah-beyazlılar, Yassine Benrahou ve Alenis Vargas'ın golleriyle çok kritik bir galibiyete imza attı.

Puanını 16'ya çıkaran Manisa, 15. hafta sonunda ateş hattından kurtuldu.

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El Maestro: Galibiyeti hak ettik

Manisa Futbol Kulübü'nün Sırp teknik direktörü Nestor El Maestro, iki takımın teknik sorumlularının katıldığı basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

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El Maestro, karşılaşmanın kendileri açısından önemli bir galibiyet olduğunu belirterek, "Bugün bizim için çok önemli bir galibiyetti. İki takımın aşağı yukarı aynı seviyede olduğunu gördük. Maçın zor olacağını bekliyorduk ve gerçekten zor bir maç oldu." dedi.

Sırp teknik adam, "Galibiyeti hak ettik. Bu galibiyet bizim için daha çok karakter göstergesi. Çok mutluyum. İkinci yarıda oynadığımız futbolla kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin kaybın üzüntüsünü anlattı

Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin ise Manisa deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

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Milli ara sonrasında Manisa'ya kazanmak için geldiklerini belirten Şahin, "Bence göreve geldiğimden beri oynadığımız 4 maç içerisinde oyun anlamında sahaya yansıttığımız en iyi performanstı. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Rakibe sadece verdiğimiz iki duran topta kafa vuruşuyla pozisyon verdik. Oyunun tamamında hâkim olan, istediklerini yapan ve rakibin eksiklerinin üzerine giden ancak final konusunda eksik kalan bir takımdık. Açıkçası 0-0'a üzüleceğim bir maçta mağlup ayrılmak çok daha üzücü oldu" diye konuştu.

Karşılaşmada çok sayıda gol pozisyonu ürettiklerini ancak son vuruşlarda etkili olamadıklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti: "Final pozisyonlarında biraz daha etkili ve net olabilsek çok farklı kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Bundan sonra eksiklerimizin üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Milli arayı bence çok iyi geçirdik. Oyuncularımız sahada ellerinden geleni yaptı. Ancak futbolda gol atamazsanız kazanmak kolay olmuyor. Bugün bizim başımıza gelen de buydu. Buradan ayağa kalkıp yolumuza devam etmek zorundayız. Eksiklerimizin üzerine çalışmalıyız. Bir an önce maç kazanmak zorundayız. İnşallah gelecek haftanın hazırlıklarına bu doğrultuda başlayacağız."

Sıradaki rakip Ümraniyespor

Manisa FK, bu hafta deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

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