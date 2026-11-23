Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında yarın saat 20.45’te sahasında Aston Villa’yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, stadyum zeminindeki problem nedeniyle Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor’u, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda konuk etmişti.Milli ara itibariyle Rams Park’taki çalışmalar aralıksız şekilde devam ederken, zeminin büyük ölçüde düzeldiği görüldü.Yarın oynanacak mücadele öncesinde Rams Park’ın zemini havadan görüntülendi.Rams Park’ta zeminin son durumu Rams Park’ta zeminin son durumu
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