Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde iç transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek iki futbolcusu ile yola devam etme kararı aldı.





Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da bir yandan kadroyu güçlendirme çalışmaları sürerken diğer yandan mevcut oyuncuların sözleşme durumları değerlendiriliyor.