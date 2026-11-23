Galatasaray, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek iki futbolcusu için kararını verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmalarını istediği iki futbolcuyla ocak ayında yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.
Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde iç transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek iki futbolcusu ile yola devam etme kararı aldı.
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da bir yandan kadroyu güçlendirme çalışmaları sürerken diğer yandan mevcut oyuncuların sözleşme durumları değerlendiriliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmalarını istediği iki savunmacıyla ocak ayında yeni sözleşme imzalanması planlandı. Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'un da kariyerlerine sarı-kırmızılı ekipte devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 971 dakika sahada kalan 32 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, 2 gol kaydetti. Tecrübeli stoper, sarı-kırmızılı takımla bugüne kadar 6 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sol bekte görev yapan Ismail Jakobs ise bu sezon 14 karşılaşmada forma giyerken 1 asistlik katkı sağladı. Senegalli futbolcu, Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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