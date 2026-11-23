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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden ve ilk dört karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Real Madrid, 5. hafta mücadelesinde 24 Kasım'da Santiago Bernabeu'da PSV'yi ağırlayacak. LaLiga'da son olarak Celta Vigo'yu mağlup eden eflatun-beyazlılarda, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

Mourinho'dan fiziksel yorgunluk vurgusu

Celta Vigo mücadelesine ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler ile Jude Bellingham'ın durumu maç sonu dikkat çekmişti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "İkinci golden sonra takım dengesizleşti. Arda ve Jude orta sahada fiziksel olarak tükendi ama işleri nasıl yoluna koyacağımızı biliyorduk" diyerek iki oyuncunun sarf ettiği efora dikkat çekmişti.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynanan AEK karşılaşmasında da dinlendirilmiş ve Yunanistan'a giden kafilede yer almamıştı. Portekizli teknik adamın, yoğun takvimde genç yıldızları korumak adına PSV karşısında ellerini dinlendirmesi bekleniyor.

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Spor

Jose Mourinho'dan dikkat çeken Arda Güler sözleri: "Benim sayemde..."