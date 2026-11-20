Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatan milli futbolcu Arda Güler'e dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'dan övgüler geldi. Portekizli çalıştırıcı, genç yıldızın gelişimini ve yeni sözleşmesini değerlendirdi.
Jose Mourinho, Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcunun gelişim sürecine ve İspanyol deviyle kontratını yenilemesine değinen Mourinho, genç yeteneğin potansiyeline vurgu yaptı.
"Artık çocukluktan çıkıp bir erkeğe dönüşen bir genç"
Arda Güler'in gelişiminde kendi payı olduğunu iddia etmek istemediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunun altını çizdi. Arda'nın süper bir yetenek olduğuna dikkat çeken Mourinho, şu ifadeleri kullandı:
"Arda Güler'in gelişiminin benim sayemde olduğunu söylemek istemem, daha çok doğal bir süreç bu. Artık çocukluktan çıkıp bir erkeğe dönüşen bir genç. Daha önce hiç yapmadığı şeyleri başaran süper bir yetenek. Giderek daha eksiksiz bir oyuncu haline geliyor ve Real Madrid için inanılmaz derece önemli."
"Sözleşmesinin yenilenmesini son derece doğal buluyorum"
Milli futbolcunun Real Madrid ile olan kontratını 2032'ye kadar uzatmasını da yorumlayan Portekizli teknik adam, Arda'nın kariyeri için en doğru adreste bulunduğunu belirterek, "Sözleşmesinin yenilenmesini son derece doğal buluyorum. Arda, Real Madrid'in tam da olmak istediği yer olduğuna inanıyor. Dünyanın en iyi kulübü, dünyanın en iyi oyuncularıyla..." şeklinde konuştu.
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