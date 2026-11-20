"Arda Güler'in gelişiminin benim sayemde olduğunu söylemek istemem, daha çok doğal bir süreç bu. Artık çocukluktan çıkıp bir erkeğe dönüşen bir genç. Daha önce hiç yapmadığı şeyleri başaran süper bir yetenek. Giderek daha eksiksiz bir oyuncu haline geliyor ve Real Madrid için inanılmaz derece önemli."