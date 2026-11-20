Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun devre arası transfer dönemi için düşündüğü takviyeleri açıkladı. Dilmen, sarı-lacivertlilerin üç bölgeye takviye yapmayı planladığını söylerken, özellikle orta saha için verdiği örnek dikkat çekti.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
TV8'de katıldığı televizyon programında konuşan Dilmen, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadrosuna katmak istediği futbolcuların mevkilerini açıkladı.
Fenerbahçe'nin sol kanat, merkez orta saha ve stoper bölgelerine takviye yapmayı planladığını belirten Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:
“Emre Belözoğlu sol öne, bir tane 8 numara, bir tane de stoper düşünüyor bildiğim kadarıyla.”
“3 tane oyuncu düşünüyor. Golcü bir sol ön, iyi bir 8 numara yani genç bir Fred bakıyor diye düşünüyorum, bir tane de stoper düşünüyor her ne kadar Oppong olsa da.”
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