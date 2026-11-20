Ara transfer dönemi yaklaşırken operasyonlarını hızlandıran Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi almıştı. Önder Özen'in hafta sonu oyuncu için kulübü ile yüz yüze görüşeceği ortaya çıktı.
Merkez orta sahaya Joe Willock’u transfer etmek için Premier Lig ekibi Newcastle ile temaslarını sürdüren Beşiktaş, kanat transferi için de bastırıyor. Sol kanatta Belçikalı Leandro Trossard’a sahip olan siyah beyazlılar, sağ taraf için de bir başka Belçikalı, Johan Bakayoko’yu düşünüyor.
Devre arasında Rashica ve Cerny ile yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, bu sebeple sağ kanada takviye yapacak. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in hafta sonunda Leipzig kulübüyle Bakayoko için yüz yüze görüşmeler yapacağı iddia edildi.
Alman ekibi Leipzig’de fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki futbolcunun kulübü, kiralama formülüne sıcak bakıyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş ile Leipzig arasındaki pazarlıkların ardından Johan Bakayoko’nun durumunun netleşmesi bekleniyor. İstenen şartların oluşması halinde 1,79 boyundaki kanat oyuncusu devre arasında siyah-beyazlılara katılacak.
Bakayoko imzayı atarsa Beşiktaş’ın kanatları Belçikalı isimlere teslim edilmiş olacak: Leandro Trossard ve Johan Bakayoko. Leipzig ile yapılacak ilk temasın ardından siyah-beyazlıların transfer harekatı şekillenecek.
Kulübede unutuldu
Johan Bakayoko, bu sezon Leipzig’de adeta kenarda unutuldu. Ligde üç maçta sadece 87 dakika süre alan Belçikalı genç oyuncu, kupada da bir maçta 63 dakika sahada kaldı. Bakayoko bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Genç yıldızın piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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