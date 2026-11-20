Merkez orta sahaya Joe Willock’u transfer etmek için Premier Lig ekibi Newcastle ile temaslarını sürdüren Beşiktaş, kanat transferi için de bastırıyor. Sol kanatta Belçikalı Leandro Trossard’a sahip olan siyah beyazlılar, sağ taraf için de bir başka Belçikalı, Johan Bakayoko’yu düşünüyor.





Devre arasında Rashica ve Cerny ile yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, bu sebeple sağ kanada takviye yapacak. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in hafta sonunda Leipzig kulübüyle Bakayoko için yüz yüze görüşmeler yapacağı iddia edildi.