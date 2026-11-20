Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma, Ankara Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.
Gaziantep FK 8 puanla 16. sırada
Geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, topladığı 8 puanla 16. sırada bulunuyor.
Hafta başında anlaştığı teknik direktör Volkan Demirel, daha önceki cezası nedeniyle Gaziantep temsilcisindeki ilk maçında kulübede olamayacak.
Ligdeki son 6 maçını kaybeden Gaziantep FK'de, sakatlıkları bulunan Kacper Tobiasz ile Fuat Bavuk'un karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig'de 7. randevu
Gaziantep FK ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde daha önce oynanan 6 karşılaşmanın 3'ünü Gaziantep FK, 2'sini Gençlerbirliği kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Gaziantep temsilcisi 10, başkent ekibi ise 7 gol kaydetti.
Geçen sezon Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı kırmızı-siyahlılar 2-1 kazanmış, Ankara'daki mücadeleden ise aynı skorla Gençlerbirliği galip ayrılmıştı.
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