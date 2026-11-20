Galatasaray’da tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Almanya'dan kulüplerle görüşme yaptığı öne sürülen oyuncunun ayrılığına yönetimin de sıcak baktığı iddia edildi.
Transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray’da da çalışmalar hız kazandı.
Galatasaray'da Kaan Ayhan ile yolların ayrılması gündeme geldi.
Milli futbolcunun Almanya'dan bazı kulüplerle transfer görüşmeleri yaptığı öne sürülürken, sarı-kırmızılı yönetimin de ayrılık ihtimaline olumlu yaklaştığı belirtildi.
Kaan Ayhan'ın kariyerine Almanya'da devam etmek istediği ve bu doğrultuda bazı kulüplerle temas kurduğu iddia edildi.
Tecrübeli savunmacının geleceğiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
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