Menemen Futbol Kulübü, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftaya lider giren Seza Çimento Elazığspor'un deplasmanında 1-1 berabere kalarak puanı kaptı.

Zorlu deplasmanda iyi bir mücadele ortaya koyan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tolga Doğantez, değerlendirmelerde bulundu.

Doğantez: Oyun planımıza sadık kalıyoruz

Oyun planlarına sadık kaldıklarını belirten Doğantez, "İçeride, dışarıda, liderle veya sonuncuyla oynarken, rakip kim olursa olsun kendi oyun planımıza sadık kalıyoruz. Oynayan oyuncularımız değişse bile oyun karakterimizden asla taviz vermiyoruz. Seyredenlere her zaman keyifli bir futbol izletmek için çaba sarf ediyoruz ve takımımız da sahada buna en iyi şekilde karşılık veriyor" ifadelerini kullandı.

DHA Seza Çimento Elazığspor ile Menemen Futbol Kulübü, 2'nci Lig Beyaz Grup maçında 1-1 berabere kalırken topun peşinde mücadele etti.

DHA Menemen Futbol Kulübü oyuncuları, lider Seza Çimento Elazığspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak puanı kaptı.

Kulübün vizyonu genç oyunculara çevrildi

Doğantez, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Mevcut ekonomik zorluklar, transfer yasağı ve kısıtlı bir kadroyla mücadele ederken kulübümüzün vizyonunu tamamen genç oyuncularımıza çevirdik. Şu an birinci önceliğimiz sadece ligdeki sıralama değil, doğru karakterle sahada yer alıp genç oyuncularımızı bu yapının içine en doğru şekilde entegre edebilmektir. Genç oyuncu sayımızın fazla olması ve tecrübe eksikliğinden dolayı final paslarında net fırsatları cömertçe harcadık. Ancak sahadaki mücadelemizden hiçbir zaman geri adım atmadık. Önümüzde ilk yarının bitimine 5 zorlu maçımız kaldı. Hedeflerimizi gerçekçi tutarak, armamızın hakkını verip bu işin vitrinini ligin devre arasına kadar en güçlü ve en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz."

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Menemen Futbol Kulübü'nün gelecek haftaki rakibi, sahasında konuk edeceği Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor olacak.

DHA Seza Çimento Elazığspor'un deplasmanında 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, lider takımla mücadelesini sürdürüyor

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